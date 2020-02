Prima donna al vertice della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro: Debora Luongo è il nuovo presidente

Prima donna al vertice della Croce Rossa Italiana di Forlimpopoli-Bertinoro. Si tratta di Debora Luongo, che resterà al vertice dell'associazione per i prossimi quattro anni. 39 anni, convive con Luca ed è volontaria Cri dal 2006, con alle spalle un tesoretto di esperienza e formazione Cri che le servirà per condurre al meglio il futuro del Comitato Cri con diligenza e trasparenza. L'assemblea dei soci, che si è svolta domenica nella sede artusiana di via Maestri del Lavoro d'Italia, ha eletto anche il nuovo consiglio direttivo, che è composto da Silvia Bondi, Bruna Dirani La Manna, Roberto Rocchi e la consigliera Giovani Matilde Cignani Un percorso e un passaggio del testimone tanto sollecitato e raggiunto dal presidente uscente, Emanuele Pignatiello, che nei suoi 4 anni di mandato ha insistito e incoraggiato i suoi colleghi vvolontari, e nella precisione circa 220 soci, a fare un passo verso l'elezione di una donna al vertice dell'associazione nella Cri locale, ma anche sul territorio provinciale di Forlì - Cesena.