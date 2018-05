La Croce Rossa mette in mostra le sue attività e le sue strumentazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

La Croce Rossa Italiana col Comitato di Forlimpopoli e Bertinoro ha attivato già da anni un percorso informativo rivolto ad alcune classi degli istituti scolastici sul territorio di Bertinoro e di Forlimpopoli sul progetto “Conosciamo la CRI e le sue attività”, il progetto si sviluppa in due fasi, un primo momento di due teoriche in classe agli studenti durante l’anno scolastico (prima fase conclusa qualche giorno fa) e un secondo momento, finale del progetto, si sviluppa in una mattina con un percorso teorico e pratico delle attività sanitarie e socio assistenziali sul territorio. Nello specifico la prima fase è tutta teorica: che cos’è la CRI, quale sono le sue attività sul territorio e nozioni di primo soccorso, materia molto delicata e fondamentale per capire quale compiti e iniziative svolge la CRI locale sul territorio di Bertinoro e di Forlimpopoli.

Nella seconda conclusiva fase che quest’anno si svolge nella mattinata di sabato 5 maggio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso il parco urbano “Luciano Lama” di Forlimpopoli (via Matteotti-via Pertini) in concomitanza della settimana della Croce Rossa, si potrà assistere a una simulazione di primo soccorso con ricerca di disperso a seguito di evento sismico ,visionare all’interno un’ambulanza allestita per attivita’ di urgenza-emergenza, presentazione attività speciali o.p.s.a. (soccorritore polivalente al soccorso in acqua), simulazioni e attività del gruppo cinofilo cri, visionare e provare vari strumenti tecnico sanitari in uso sull’ambulanza (barelle – asse spinale, bendo stecche, collari per immobilizzazione del collo, ecc..), presenziare ad una simulazione di insufficienza respiratoria con manichino al fine di segnalare il giusto modo di intervento in attesa dei mezzi di soccorso (118), dimostrazioni e valutazioni sul gruppo simulatori e truccatori cri che con l’utilizzo dei trucchi preparano e allestiscono simulazioni di ogni tipo, le prime nozioni di come comportarsi in caso di malore e infortunio in attesa dei mezzi di soccorso, la chiamata al 118 in caso di necessità sanitaria e la presentazione di una tenda cri sanitaria per eventuali emergenze.

La giornata conclusiva del percorso informativo del 5 Maggio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 è rivolto ai tutti gli studenti degli istituti scolastici di Bertinoro e di Forlimpopoli. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza di Forlimpopoli e di Bertinoro. Nell’occasione la Bennet di Forlimpopoli offrirà a tutti gli studenti e partecipanti una merenda.

