Crolla all'improvviso il solaio di un capannone: tragedia sfiorata, ferito un anziano

Tragedia sfiorata domenica mattina nel Meldolese, a Montevescovo. Un 83enne è rimasto ferito nel crollo del solaio di un capannone che si trova vicino alla sua abitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo si era recato nella struttura adibita ad attrezzaia per svolgere alcuni lavori, quando improvvisamente, forse per le abbondanti piogge degli ultimi giorni, è crollato il soffitto. E' stato un familiare dell'anziano, poco dopo le 13, a dare l'allarme. Sul posto si sono mobilitati Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Fortunatamente il malcapitato non ha riportato gravi conseguenze, venendo trasportato all'ospedale per le cure del caso.

Foto di repertorio