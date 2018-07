Crolli dal cornicione della facciata della chiesa: transenne sul marciapiede

Una porzione di marciapiede è finita transennata in corso Garibaldi a causa di piccoli crolli di materiale distaccatosi da un cornicione. E' avvenuto nel pomeriggio di lunedì, dalla facciata della chiesa di San Francesco, che attualmente – dopo l'addio dei frati francescani – è chiusa al pubblico. Dopo la segnalazione del pericolo, concretizzatosi con la caduta in terra di pezzi di muratura, sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle 17 di lunedì pomeriggio. I pompieri con l'autoscala sono saliti fino al cornicione ammalorato, facendo cadere ulteriori pezzi in bilico sul marciapiede e al termine dell'operazione la polizia municipale ha provveduto a transennare la parte di marciapiede più vicina al muro, ripristinando così le condizioni di sicurezza.