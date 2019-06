Galeata, dopo le piogge cede muro di sostegno in centro. Chiesti 100mila euro alla Regione

Le ingenti piogge di maggio hanno innescato il crollo del muro di sostegno lungo via Madonna dell'Umiltà, nel centro storico di Galeata. Il sindaco Elisa Deo ha firmato un'ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada comunale. Il primo cittadino annuncia inoltre che "si è già provveduto ad inoltrare alla Regione Emilia Romagna la richiesta per contributo pari a 100mila euro per le misure e gli interventi di Protezione Civile da applicarsi alla strada".

Il movimento franoso ha interessato l'intera carreggiata per una lunghezza di circa 20 metri, tra il civico 8 e il 12. Lunedì è stato eseguito un sopralluogo a seguito del quale è stata emessa l'ordinanza di divieto di transito. Smottamento anche nella zona di Premilcuore, con interruzione della via d'accesso al Mulino Mengozzi di Fiumicello. Si tratta di un fronte di terra di circa 100 metri cubi.