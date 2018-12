Cultura e teatro, riconoscimento al Premio Mazzella per il Liceo Scientifico

Il Liceo Scientifico di Forlì premiato in occasione della sedicesima edizione del Premio Mazzella. Al Teatro Ghione di Roma le professoresse Raffaella Sintoni e Donatella Missirini hanno ritirato il terzo premio per il lavoro "Eureka….maybe", scritto per il laboratorio teatrale della scuola, a cui le due docenti collaborano da anni. Il testo, che è dedicato al mondo della scienza, è stato premiato con la seguente motivazione: "Un testo interessante perché scritto per un liceo scientifico: originale, come il mondo della scienza. Una scienza finalizzata al miglioramento dell’uomo e con un interrogativo finale notevole: esiste una scienza senza dubbi? Una rappresentazione esemplare, con la musica che diventa drammaturgia".