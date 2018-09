Cultura, un settembre da protagonista per il Dipartimento di Salute Mentale

Un mese di settembre da protagonista con una serie di eventi culturali per il Dipartimento di Salute Mentale Ausl Romagna Forlì, diretto dal dottor Claudio Ravani." "Il 20 settembre, al Salone del Gusto di Torino, parte una collaborazione con Slow Food che, ci auguriamo, dovrebbe proseguire a Forlì con iniziative sul territorio, all'insegna della cultura del risparmio, del riuso e del benessere, ma anche dell' inclusione sociale", viene spiegato. Il secondo appuntamento invece, "I suoni del tempo", lunedì 24 settembre, all'interno della Settimana del Buon Vivere di Forlì, vedrà salire sul palcoscenico la band musicale condotta da grandi musicisti come Vince Vallicelli e Pierluigi Colonna. Il terzo, previsto per il 28 settembre, sul Palco Centrale della Cittadella del Buon Vivere - Piazza Guido da Montefeltro, 12, Forlì, prevede la presentazione del libro "A teatro. In compagnia" e, a seguire, il reading/concerto dei famosi Wu Ming.