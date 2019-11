Cup di via Colombo, sovraffollamento nella zona prelievi: lo sportello "assorbenza" cambia gli orari

A partire dal 9 dicembre lo sportello “assorbenza” di Via Colombo 11, subirà una variazione dell'orario di apertura. La modifica si è resa necessaria per diminuire il sovraffollamento della zona prelievi nella sede del distretto socio- sanitario. Le giornate dedicate all’utenza restano invariate, martedì e giovedì, mentre gli orari di apertura del servizio vedranno dalle 12.30 alle 13 la ricezione di telefonate per comunicazioni in merito a variazioni anagrafiche e sospensione della fornitura (telefono 0543/733676). Per informazioni sulle consegne, si può telefonare al Numero Verde gratuito 800753660, attivo dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. L'apertura al pubblico è invece fissata dalle 13 alle 17.