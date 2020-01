Cura del territorio, patto col Comune: il comitato di quartiere Romiti prosegue l'azione di volontariato

Il comitato di quartiere Romiti prosegue il suo volontariato seguendo i patti di collaborazione del Comune di Forlì. "L'accordo - spiega Maurizio Naldi in rappresentanza del quartiere Romiti - prevede piccoli interventi da parte dei volontari del quartiere che si sono resi disponibili a dare una mano all'amministrazione comunale per il bene del proprio territorio". Giovedì, come già in passato, si è proceduto alla pulizia e manutenzione dei pozzetti nell'area adiacente il parcheggio di via Sapinia al palazzetto Villa Romiti.

"Questi devono essere degli importanti stimoli per una più ampia apertura a tutti i quartieri in modo che cittadini attivi che vogliono dare una mano per piccoli interventi, che non portano via lavoro a nessuno, come la rimozione con verniciatura di pareti imbrattate di scritte varie indecorose, piccole falciature di punti erbosi, pulizia di marciapiedi e aree verdi da immondizia, ripristino di piccoli danneggiamenti - conclude Naldi -. Tutti interventi volontari di cittadini attivi per il ripristino decoroso dei beni comuni della nostra città e soprattutto del nostro territorio".