Cure palliative, Marco Maltoni abilitato alle funzioni di professore universitario

Il dottor Marco Maltoni, direttore dell’Unità Operativa Cure Palliative dell’Ausl Romagna – Forlì e coordinatore della Rete delle Cure Palliative della Romagna, ha ottenuto in questi giorni l’ "Abilitazione scientifica nazionale", nel settore concorsuale "Malattie del sangue, oncologia e reumatologia", alle funzioni di professore universitario di seconda fascia.

Laureatosi con lode in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Bologna, si è specializzato in Oncologia Medica e in Ematologia Clinica. Attualmente è direttore dell’ Unità Cure Palliative del Dipartimento OncoEmatologico dell'AUSL Romagna – sede di Forlì, coordinatore clinico del Percorso Innovativo della Rete Cure Palliative della AUSL Romagna e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Scientifico IRST di Meldola.

Il dottor Maltoni è anche autore di 98 pubblicazioni su rivisterubricate su PubMed ed è autore o curatore di 6 volumi. Relatore a più di 250 convegni nazionali e internazionali, è risultato vincitore del progetto ministeriale ricerca finalizzata 2015-2017 sulle Cure Palliative Precoci. Le aree di interesse prevalente sono continuità assistenziale fra oncologia e cure palliative, fattori di prognosi, trattamento dei sintomi, aspetti etici nella cura dei malati in fase avanzata. Di recente si sta occupando dello sviluppo di studi di organizzazione sanitaria per una integrazione precoce tra cure palliative ed oncologia medica e radioterapia.