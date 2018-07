Cusercoli, commemorato il quarto anniversario della scomparsa di Natale Graziani

Lunedì un piccolo gruppo di cusercolesi si è riunito al cimitero del paese in occasione della quarta commemorazione della scomparsa dell’avvocato Natale Graziani. Il breve incontro ha visto raccogliersi attorno al monumento eretto in memoria dell’avvocato e della moglie Paola Vinelli, amici, conoscenti, una rappresentanza di Alpini e semplici concittadini desiderosi di ricordare un personaggio che, nonostante i ruoli prestigiosi che era stato chiamato a ricoprire, era sempre rimasto fortemente legato al piccolo paese natale. A riprova di tale attaccamento la stesura del libro “La Chiusa d’Ercole” che ripercorre l’intera storia di Cusercoli e della vallata del Bidente, dalle radici antiche fino all’età contemporanea. Dopo la lettura di un breve passo tratto dal libro e l’osservanza di un minuto di silenzio in memoria di tutti i defunti che riposano nel camposanto, l’incontro si è concluso sulle note del Silenzio suonate da uno degli Alpini intervenuti.