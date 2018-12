"Cyber crime", diminuisce il bullismo online ma aumenta la pedopornografia

Nel 2018 la Polizia Postale e delle comunicazioni ha bloccato o recuperato in Emilia-Romagna circa 1,5 milioni di euro dopo segnalazioni di aziende colpite da financial cyber crime: sono 430 le transazioni di questo tipo segnalate, in aumento esponenziale rispetto all'anno precedente, quando erano state 61. I numeri sono nel bilancio di fine anno, dove si segnala anche l'attività di prevenzione e monitoraggio sulla pedopornografia online, che ha portato a inserire nella 'black list' 42 siti, con un +40% rispetto all'anno precedente.

In crescita i risultati della Postale anche sul fronte della attività investigativa, con sei persone arrestate e 41 denunciate. Un sensibile calo invece si è registrato sul fronte del cyber bullismo: rispetto al 2017, in cui c'erano state 33 denunce, nel 2018 sono scese a due, con una riduzione di oltre il 90%.