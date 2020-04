Da Barisano un atto di generosità per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

L’associazione di promozione sociale "Amici di Barisano", in collaborazione con il comitato di quartiere di Barisano, ha donato 4500 euro a favore dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. "Siamo fieri di poter restituire alla comunità il frutto degli sforzi di questi anni e felici di poterlo fare in un momento di difficoltà come questo - afferma Sara Conficconi, presidente del Comitato di quartiere di Barisano -. Ringraziamo pertanto tutti coloro che hanno partecipato alle Feste di Barisano (utenti e soprattutto volontari) e i donatori che ci hanno sostenuto e invitiamo tutti ad un gesto di solidarietà. Ci sono tante possibilità per aiutare chi sta peggio di noi in questo momento, anche se siamo chiusi dentro casa".

