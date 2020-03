Da Forlì a Cesenatico per una pratica all'ufficio postale, denunciato l'accompagnatore

Proseguono i controlli da parte della Polizia di Cesena, per vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del virus. Abbastanza 'curioso' il viaggio di una signora che da Forlì, si è recata fino a Cesenatico per una pratica in un ufficio postale. Agli agenti ha mostrato un'autocertificazione per dimostrare l'urgenza dello spostamento, è ora al vaglio degli agenti. Ad essere denunciato è stato però il suo accompagnatore, trovato in macchina con lei, al seguito della donna senza un valido motivo.

