Da Forlì con furore: Marino Bartoletti protagonista di Overtime Festival

Marino Bartoletti continua ad essere protagonista lungo la penisola. Sarà infatti ospite nella giornata di giovedì 11 ottobre di Overtime Festival, evento nazionale riservato al racconto e all'etica sportiva, in programma dal 10 al 14 ottobre nella città di Macerata, a cui parteciperanno giornalisti e sportivi del calibro di Pierluigi Pardo, Giorgia Rossi, Beppe Bergomi e Gigi Riva. Bartoletti indosserà una duplice e prestigiosa veste. Alle ore 10.00 di giovedì 11 ottobre, presso l'Aula SPOCRI (Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali), il noto giornalista nativo di Forlì farà da padrone al convegno “Web e Comunicazione sportiva on line. Nuovi linguaggi e nuove icone del racconto sportivo”. Parlerà insieme a giornalisti quali Angelo Carotenuto, Federico Militello, Alessandro Suardelli e Daniele Bartocci e presenzierà alla premiazione di Overtime Web Festival in cui saranno premiati, tra gli altri, gli articoli del direttore Federico Militello (Oa Sport) e del giornalista Daniele Bartocci. Alle ore 19,30, invece, Marino Bartoletti sarà presente alla Corte interna del Comune di Macerata come autore del libro “BarToletti 2. Così ho digerito Facebook”, evento moderato da Dario Ricci. Marino Bartoletti continua dunque ad essere un personaggio straordinario, apprezzato da tutti nel territorio nazionale. È praticamente impossibile riassumere la sua carriera che vale, da sola, almeno dieci vite professionali. È già riduttivo definirlo giornalista “sportivo”, anche se dieci Campionati del mondo di calcio seguiti dal vivo, dieci Olimpiadi, centinaia di gran premi di auto e di moto, decine di Giri d’Italia, la direzione del “Guerin Sportivo”, la fondazione di “Calcio 2000”, la direzione sia della testata sportiva di Mediaset che di quella della Rai, la direzione scientifica dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, la conduzione de “La domenica sportiva”, de “Il processo del lunedì”, di “Pressing”, l’ideazione di “Quelli che il calcio” farebbero propendere per questa definizione.

Ma come la mettiamo con la musica? Provate a fargli una domanda su Sanremo, di cui è forse il più apprezzato “storico” italiano e di cui è stato negli anni opinionista, giurato e persino selezionatore delle canzoni in gara. "Però non aprirò mai una pagina Facebook" aveva sentenziato fino a due anni fa! Infatti… E aveva anche aggiunto che non avrebbe "mai scritto un libro" in vita sua. Per una strana legge del contrappasso, da un anno è Presidente della Commissione che assegna il Premio letterario Coni per lo Sport. Gente strana i romagnoli! È laureato in giurisprudenza con una profetica tesi sulla “Responsabilità penale del direttore di giornale”. Ha sempre detto che non avrebbe mai usato quella laurea. Almeno in questo è stato di parola.