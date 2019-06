Da Forlì in trasferta per spacciare alla Molo Street Parade

Sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini tre ragazzi, tutti residenti a Forlì, sorpresi a spacciare Mdma durante la Molo Street Parade. A finire in manette un italiano, originario di Reggio Calabria, di 26 anni e due marocchini di 28 e 20 anni pizzicati in piazzale Boscovich a cedere una pasticca ad un acquirente poi fuggito. Intercettati dai militari dell'Arma, i tre pusher sono stati bloccati e perquisiti. Dalle loro tasche sono spuntate altre 13 pasticche della stessa sostanza, per un peso complessivo di 5,85 grammi, 4 dosi di cocaina per un peso di 1,25 grammi, e 190 euro ritenuti il provento dello spaccio. Trattenuti in camera di sicurezza, saranno processati per direttissima lunedì mattina.