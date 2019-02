Dà in escandescenza al Sert e alza le mani contro un'infermiera ed una guardia giurata: indaga la Polizia

Movimentato episodio venerdì al Sert di via Orto del Fuoco, dove una donna con problemi di tossicodipendenza ha dato in escandescenza alzando le mani contro un'infermiera ed una delle guardie giurate dell'istituto di vigilanza intervenute in soccorso dell'operatrice. L'episodio è stato denunciato negli uffici della Questura di Forlì, che hanno avviato le indagini del caso. La guardia giurata, informa Filippo Lo giudice, segretario regionale Emilia-Romagna Ugl Sicurezza Civile, ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso, venendo dimessa con una prognosi di sei giorni

"Scongiurare episodi simili come quello accaduto al Sert è difficile, ma garantire maggiore sicurezza in generale si può e si deve, visto che con l’aumento degli episodi di violenza le guardie giurate sono diventate soggetti nel mirino della criminalità", afferma Lo Giudice, il quale ricorda che "già nei mesi scorsi era stata richiesta alle autorità maggiori livelli di sicurezza per gli operatori degli istituti di vigilanza, chiedendo anche un incontro al Prefetto che è stato calendarizzato per il mese in corso".