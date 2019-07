Dà in escandescenza alla vista della Polizia e finisce nei guai

Un quarantenne è stato indagato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un controllo effettuato nella sua abitazione al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria che ne imponevano la permanenza in casa dalle 22 alle 7 del mattino. All’arrivo della pattuglia non era presente, sennonché gli agenti lo hanno poi rintracciato in strada, poco distante dall’abitazione. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha dato in escandescenza. Non sono stati presi provvedimenti più gravosi per la sua libertà personale poiché sul posto è dovuta intervenire anche un’ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale dove poi è stato ricoverato per problematiche psichiatriche.