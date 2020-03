Da Marc Augè a Samantha Cristoforetti: gli Incontri con l'Autore della Fondazione sul web

Anche gli "Incontri con l'Autore" della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, come tutti gli eventi pubblici, sono al momento sospesi, ma per non privare del tutto il proprio pubblico di questa occasione di riflessione e approfondimento con i maggiori scrittori e saggisti viventi, la Fondazione ricorda che da alcuni anni trasmette in diretta tutti i propri incontri via radio e quindi li carica in podcast sul proprio sito.

Chi volesse quindi riascoltare gli Incontri degli ultimi anni, o volesse ascoltare quelli che ha perduto, potrà farlo liberamente e gratuitamente andando sul sito della Fondazione, nell'Area Eventi (https://www.fondazionecariforli.it/it/eventi/), premendo semplicemente sul nome dell'autore di cui vuole riascoltare l'Incontro, da Marc Augè a Michela Marzano, da Tahar Beh Jelloun a Oliviero Toscani, da Jumpha Lahiri a Stefano Massini, da Giancarlo de Cataldo a Samantha Cristoforetti.

Rimane confermato per ora l'incontro del 10 aprile con Wanda Marasco, ma si invita a seguire sul sito della Fondazione ogni aggiornamento in merito.