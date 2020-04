Da San Giuseppe Artigianato centri tavola e ghirlande pasquali per l'ospedale

Mobilitazione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano per l'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Alcune fedeli si sono organizzate per realizzare a mano centri tavola e ghirlande pasquale, che saranno vendute al prezzo di 23 euro. L'intero ricavato, informa don Carlo Guardigli, sarà devoluto al nosocomio forlivese, impegnato quotidianamente nell'emergenza coronavirus. Le ghirlande possono essere ritirate sabato dalle 10.30 alle 11 al Sali e Tabacchi di via Cerchia, 151; e alla Latteria "4x$ di via Cerchia 82 lunedì e martedì, dalle 10.30 alle 11. Per info e prenotazioni è possibile contattare Tiziana 3396678140.

