Dà una falsa identità al controllo: non aveva rispettato l'ordine di espulsione

Con la prima identità data risultava colpito da un ordine di espulsione. Ma anche il secondo nome aveva un simil provvedimento. Un 27enne di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì. L'extracomunitario è stato controllato lunedì pomeriggio in Piazza Cavour. Non aveva documenti con se, ma alcune carte con le quali l'individuo voleva attestare le proprie generalità. Prima di esser accompagnato in Questura per gli approfondimenti del caso, è stato trovato con altri documenti cartacei con altri nominativi. Dagli accertamenti è emersa la reale identità del giovane, risultato inottemperante ad un ordine di espulsione che gli era stato notificato lo scorso gennaio. Il 27enne è stato così denunciato a piede libero poichè non ha rispettato il provvedimento firmato dal questore e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull'identità personale.