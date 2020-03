Dagli Ambiti Territoriali di Caccia 21mila euro all'Ausl contro il coronavirus

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc) della Provincia di Forlì-Cesena hanno donato 21mila euro all'Ausl Romagna per il contrasto al Coronavirus. "Tale contributo è in particolare destinato all’acquisto di due unità di respirazione assistita per le unità di terapia intensiva degli Ospedali della Provincia di Forlì-Cesena impegnati a fronteggiare il Coronavirus", viene evidenziato.

"La pandemia mondiale generata dal Coronavirus sta mettendo a dura prova la vita , la salute e gli assetti economici dell’intera umanità - proseguono i membri dell'Atc -. Nel nostro paese colpito fin dalla fase iniziale , nonostante l’eroico contributo del personale sanitario (medici, infermieri e tecnici di laboratorio) e del personale della Protezione Civile, la situazione resta molto grave e necessita di una risposta convinta e corale di tutte le componenti della società italiana".

Questa decisione, concludono dall'Atc, "vuole anche essere di stimolo per i nostri associati, per i cittadini, per le aziende e per tutte le associazioni pubbliche e private per la messa in campo di iniziative urgenti di contenimento degli effetti negativi della pandemia sul tessuto socio economico del nostro territorio".