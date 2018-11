Dagli schiamazzi in centro alle escandescenze contro i carabinieri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto di reati nella giornata festiva del 1 novembre. Tre persone sono state denunciate in stato di libertà.

In un caso i militari sono intervenuti su degli schiamazzi in centro storico. Ed è così che i Carabinieri della Stazione di Ronco, nella tarda serata di giovedì, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne marocchino, residente a Forlì, per molestie, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il soggetto, in Piazzetta della Misura, mentre era in compagnia di un gruppo di persone, avrebbe disturbo alle persone residenti in loco con reiterati schiamazzi. A seguito dell’intervento dei militari, il soggetto li ha offesi gli stessi, opponendo resistenza. Condotto negli uffici della Stazione di Viale Roma, per gli accertamenti di rito, il giovane ha dato in escandescenza dando calci alle sedie e proferendo frasi oltraggiose nei confronti dei militari.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Forlì hanno denunciato in stato libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol, un operaio 46enne forlivese, che durante la notte, in una via del centro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Gli accertamenti consentivano di appurare che il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Contestualmente veniva gli è stata ritirata la patente di guida.