Dagli studenti nasce 'Mondosano', la prima cooperativa scolastica della provincia

Sabato mattina si è costituita al Liceo scientifico F.P. di Calboli di Forlì l’Associazione cooperativa Scolastica Mondo Sano, prima cooperativa scolastica sul territorio provinciale che ha concluso in modo originale un percorso di alternanza scuola-lavoro. Sabato l'aula multimediale del Liceo, affollata di studenti, insegnanti e genitori, insieme a numerose autorità, ha tenuto a battesimo l’associazione che è formata da un gruppo di alunni delle classi terze e ha come tutor i professori Claudio Casali e Camilla Fattorini che hanno seguito tutto il percorso.

Lo scopo dell’associazione, la prima di questo genere nella città di Forlì e fra le prime in Italia, è promuovere il benessere della comunità a partire da una sana e corretta alimentazione. I giovani cooperatori, ad iniziare dal presidente dell’associazione Alessandro Russo, hanno più volte ribadito l’importanza del modello cooperativo e la volontà di impegnarsi nell’ambito della sana alimentazione, argomento che un sondaggio interno ha individuato come molto importante per i loro coetanei. A questo proposito gli studenti hanno accennato alle cose già attivate – un info point nell’atrio del liceo dove verranno presentate le iniziative della cooperativa scolastica, la pagina Instagram per dialogare sui social, l’idea di un app – e alle collaborazioni e agli eventi pensati insieme a Slow Food e al Banco Alimentare. E a suggello del mondo sano in cui vogliono svolgere la loro attività, hanno regalato come gadget a tutti i presenti una mela con il logo della associazione.

Nel corso della presentazione condotta dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Forlì Susi Olivetti, che ha fatto gli onori di casa, sono intervenuti il Vice Sindaco del Comune di Forlì, Lubiano Montaguti che ha ricordato l’importanza del Protocollo per l’alternanza scuola-lavoro siglato dal Comune di Forlì, dal Provveditorato, dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di Categoria tra cui Confcooperative. Il responsabile di Irecoop di Forlì-Cesena Francesco Pace ha illustrato l’intero progetto e il percorso intrapreso con un video, il presidente di Confcooperative Fc Mauro Neri si è rivolto ai ragazzi dicendo che l’adesione della loro cooperativa sarebbe un vero onore per la sua organizzazione e ha offerto servizi gratis.