Dai Romiti alla PolStrada guanti in lattice, mascherine e igienizzanti per mani

Il Comitato di Quartiere Romiti della città di Forlì, promotore di molte iniziative benefiche a scopo sociale a favore dei residenti e del territorio forlivese, ha donato alla Sezione Polizia Stradale di Forlì con a capo la dirigente vice questore Elena Natale, materiale (guanti in lattice, mascherine e igienizzanti mani) da utilizzare ad uso protettivo per gli operatori di polizia per permettere di svolgere il servizio in sicurezza durante questo periodo di crisi nazionale caratterizzato dalla pandemia del coronavirus.

"Questa piccola donazione è un ringraziamento agli operatori della Polstrada di Forlì impegnati a salvare tante vite - evidenzia il coordinatore del Comitato, Maurizio Naldi -. Il lavoro degli operatori della Polizia è bellissimo, importantissimo e rischioso, e tutti quanti si stanno dando molto da fare soprattutto in questo stato di emergenza passando strada in strada a dire a tutti noi cittadini di rimanere in casa, anche se purtroppo molte persone non rispettano le regole".

"Il Quartiere Romiti, ha come pilastri fondanti della propria attività di volontariato, il rispetto della persona e la solidarietà verso gli altri - prosegue Naldi -. Ogni nostra attività, scevra da qualsivoglia connotato politico e senza alcun fine di lucro, con il solo ideale di fare del bene per il prossimo ci vuole vedere impegnati anche in una battaglia per la legalità e la sicurezza stradale che passa per il rispetto degli altri, per le regole necessarie per il buon vivere sociale. Ecco allora che questa cultura và seminata e insegnata anche, e soprattutto, ai più piccoli perché possano crescere nel rispetto dei principi di vita e far si che questa società moderna lo sia per davvero in termini di educazione e responsabilità soprattutto in questo grave periodo che sta affliggendo la nostra nazione e il mondo intero".

"A questo vuole mirare questo nostro piccolo gesto e donazione di materiale alla Sezione Polizia Stradale di Forlì per dimostrare la nostra vicinanza e sostegno a questo importantissimo corpo di Polizia di Stato e anche a tutti quelli che sono in prima linea in questo momento particolare a sacrificare la propria vita per salvare quella di tanti altri, ma soprattutto un ringraziamento di cuore alla dirigente Natale che sta facendo assieme a tutti i suoi operatori di Polizia questo importantissimo e fondamentale servizio per il bene della cittadinanza".