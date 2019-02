Anche l'equipaggio della Dakar all'Old Time Show in fiera a Forlì

Ci sarà anche il Racing Team "LE Fonti" che ha partecipato e portato a termine a gennaio la Dakar, all'“Old Time Show” alla Fiera di Forlì in programma per il 2-3 marzo, il Salone di Auto e Moto D’epoca, che ad ogni edizione sviluppa un diverso argomento, con esposizione di auto e mot

Nel apposito stand di oltre 200mq aranno esposti: il Ford Raptor SVT T2 pickup 4x4 6.210 di cilindrata 385 cavalli alimentazione benzina portato in gara dall’equipaggio romagnolo classificandosi al terzo posto di categoria, il Camion Iveco T4 6000 di cilindrata 480 cavalli alimentazione diesel che ha seguito i percorsi di gara portando assistenza al nostro equipaggio guidato da Riky Rickler, figlio di Renato esperto Team Maneger di R Team, per rimanere in tema con Old Time Show verrà esposto un Macmoter, fuoristrada che ha partecipato negli anni novanta alla Parigi-Dakar costruito dall’omonima azienda romagnola di Modigliana che costruisce macchine per movimento terra.