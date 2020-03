Dal centro islamico "Insieme per la pace" mille euro per il "Morgagni-Pierantoni"

Anche il centro islamico "Insieme per la pace" di via Fossato Vecchio ha fatto effettuato una donazione a favore dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. E' stata donata la somma di mille euro per l'acquisto di materiale per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

