Dal cielo arriva un altro spettacolo: visibile nella notte la cometa Giacobini-Zinner

Nella notte tra il 10 e l'11 settembre, meteo permettendo, sarà possibile vedere, in certi casi anche ad occhio nudo, una "vecchia conoscenza" dei cieli: si tratta della cometa 21P Giacobini-Zinner, che ha appena fatto il suo ingresso nella volta celeste. Lo spettacolo sarà visibile dall'Italia: in condizioni di scarsa luminosità ambientale si potrà vedere anche ad occhio nudo, ma nella maggior parte dei casi e delle situazioni si dovrà ricorrere all'ausilio di strumentazione tecnica, come un semplice binocolo, oppure ad un telescopio.

CHE COSA E'

E' una cometa periodica del Sistema solare, appartenente alla famiglia cometaria di Giove. È stata scoperta da Michel Giacobini (dall'Osservatorio di Nizza) nella Aquario il 20 dicembre 1900.Fu recuperata nel secondo passaggio successivo da Ernst Zinner (dall'Osservatorio di Bamberga) il 23 ottobre 1913, durante l'osservazione di stelle variabili vicino β Scuti. Durante le sue apparizioni, la cometa può raggiungere l'ottava magnitudine, ma nel 1946 subì una serie di esplosioni (fase indicata con il termine inglese outburst) che la resero luminosa fino a raggiungere la quinta magnitudine.

COME VEDERLA

Quest'anno sarà speciale. E' da oltre 70 anni (era il 1946) che non passa così vicino alla terra: si troverà infatti a circa 58 milioni di chilometri. Intorno alle 2.30, bisognerà guardare a est, quando la costellazione dell'Auriga comincia a salire alta nel cielo. Una volta trovata la sua stella più luminosa, Capella, sopra la costellazione dei Gemelli (le due stelle Castore e Polluce come riferimento) e sotto a Perseo. Siamo nella zona di cielo a sinistra del Toro.