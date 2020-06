Dal Gruppo Consorti Rotary Club Forlì una donazione all'Anffas

Grazie alla donazione ricevuta da parte della coordinatrice Patrizia Mazza del Gruppo Consorti Rotary Club Forlì è stato possibile acquistare fornetti, tablet ed un'aspirapolvere per permettere ai ragazzi con disabilitá che frequentano il centro di sperimentare attività di autonomia domestica e di sviluppo competenze pre-lavorative. I tablet inoltre sono stati fondamentali per questo faticoso periodo di lockdown sono così riusciti a raggiungere tre famiglie con figli disabili che non avevano nessun dispositivo elettronico e proseguire con le attività educative telematiche garantendo sollievo e supporto. Elementi importantissimi per un momento di isolamento totale come quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.