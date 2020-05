Dal parrucchiere e dall'estetista anche di sera: Rocca San Casciano liberalizza giorni e orari

Dal parrucchiere anche di lunedì e di notte. E' il senso dell'ordinanza firmata dal sindaco di Rocca San Casciano Pier Luigi Lotti, che ha liberalizzato gli orari e giorni di apertura di parrucchieri ed estetisti. Quando i saloni riapriranno le porte dopo oltre due mesi di lockdown, ovvero lunedì, potranno decidere di stare aperti anche di notte. Si tratta, spiega il primo cittadino, di una decisione presa "in accoglimento della richiesta avanzata dalle associazioni di categoria Confartigianato e Cna circa l’ampliamento degli orari e senza giornate di chiusura per la categoria del benessere e dei servizi alla persona".

"Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatura e attività di estetista sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti - illustra il sindaco nel presentare l'ordinanza -. Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e non è previsto un minimo di ore giornaliero o settimanale". Lotti precisa che "tali misure sono state assunte al fine di consentire sia un’immediata ripresa delle attività di detto settore che vivono una situazione di grossa difficoltà data la prolungata chiusura sia al fine di ridurre le liste di attesa per la loro clientela. Resta ferma la possibilità per gli esercenti del settore di mantenere il tradizionale orario".