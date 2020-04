Dal Quartiere Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio donazione di mascherine alla Casa della Salute di Forlimpopoli-Bertinoro

Sono moltissimi i concittadini - cittadini privati, associazioni e imprese - che in questi giorni desiderano fare delle donazioni agli ospedali per l’acquisto di strumentazione medica per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi, i comitati di Quartiere di Cava, Villafranca e Vecchiazzano - Massa Ladino si erano già mossi in questo senso e martedì si annovera l’aiuto anche del Comitato di Quartiere di Carpinello-Villa Rotta Castellaccio.

"Martedì - informa il coordinatore di quartiere, Alessandro Siboni - sono state consegnate 500 mascherine al dottor Maltoni dell’ospedale Casa della Salute - Forlimpopoli e Bertinoro per un costo totale di 775 euro, nella speranza che questo piccolo contributo possa non tanto salvare vite, ma almeno dare la possibilità al personale sanitario di poter cambiare i dispositivi di protezione con maggiore regolarità, senza doverli riciclare per troppi giorni. Un pensiero ed un augurio di una maggiore serenità per medici ed infermieri, veri eroi di questa battaglia col virus".

"Come nei casi precedenti non si tratta di cifre milionarie, ma d’altronde la disponibilità dei comitati di quartiere è davvero esigua, frutto magari di raccolte e donazioni durante feste ed iniziative; tuttavia, proprio perché viene donato al massimo della propria disponibilità, mai come oggi questi fondi costituiscono una donazione stata fatta col cuore", conclude Siboni.