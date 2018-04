Dal terreno spunta un ordigno bellico: un proiettile lungo 30 centimetri

Rinvenuto un altro ordigno bellico. Si tratta di un proiettile lungo 30 centimetri e dal diametro di 7,5 centimetri, in pessimo stato di conservazione. L'oggetto è stato rinvenuto nei giorni scorsi in un fondo agricolo in via Zignola. Il vicesindaco Lubiano Montaguti ha firmato un'ordinanza di messa in sicurezza dell'area in attesa della rimozione della bomba.