Dall'Inghilterra un raduno di Mini Cooper d’epoca a scopo benefico

Un evento di raccolta fondi a scopo benefico organizzato da The Italian Job, tour operator inglese, ha portato sabato nel territorio forlivese, una cinquantina di Mini Cooper d’epoca e quasi un centinaio di partecipanti provenienti dall’Inghilterra. Romagna FullTime è stato il tramite attraverso il quale, insieme alla Strada dei Vini e Sapori di Forlì e Cesena, si è organizzata la giornata che ha visto una prima tappa delle Mini alla Tenuta Pandolfa di Fiumana, nella cui splendida Villa settecentesca i partecipanti hanno assaggiato alcuni vini della cantina e pranzato degustando prodotti locali. A seguire il gruppo si è recato in visita alla Rocca delle Caminate per una visita guidata. Felici di aver ospitato questo tour che si svolge ogni anno a ottobre e che dal 1990 ha raccolto, per scopi benefici, più di 2 milioni e mezzo di sterline. L’anno prossimo, in occasione del trentennale di The Italian Job, sono previste il doppio delle auto e dei partecipanti, un’altra grande occasione per far conoscere le bellezze del nostro territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.