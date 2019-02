Dall'iniziativa per gli studenti ecco il logo per la neonata Pro Loco di Bertinoro

Ha la firma di Alice Briganti, studentessa della 3A dell'Istituto Comprensivo di Bertinoro, il logo per le neonata Pro Loco di Bertinoro. Il simbolo è stato svelato domenica scorsa nel salone comunale, che ha ospitato la serata "Un Logo per la Pro Loco", l'iniziativa voluta per coinvolgere i ragazzi e gli insegnati delle scuole di via Colombarone e della Amaducci di Santa Maria Nuova con i quali l'associazione punta ad instaurare una collaborazione costante e importante. A proclamare la vincitrice è stato il sindaco Gabriele Antonio Fratto. Il logo si presenta come due cerchi sfalsati, uno dipinto di rosso che simboleggia il vino, mentre quello bianco, con profilo rosso, vede protagonisti il palazzo comunale e la chiesa di di piazzale della Libertà, luoghi simbolo del balcone di Romagna. Al secondo posto si sono classificati ex aequo gli elebaorati di Francesco Severi e Riccardo Casadei Turroni della 3B, mentre al terzo posto è giunta l'opera di Gabriele Cangini della 3A. Ad Alice è andato un buono acquisto da 150 euro da spendere da Edicolidea.