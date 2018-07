Dalla festa in ricordo di Giorgia una donazione di 17mila euro per l'Irst

Una motivazione forte e profonda – ricordare con un sorriso una persona importante e regalare una speranza a chi è meno fortunato – è stata la chiave per lo straordinario successo della serata “Sunny Gio”, organizzata lo scorso 18 luglio dallo stabilimento balneare "Amarissimo" di Lido di Savio che ha raccolto quasi 17mila euro da destinare alle attività dell'Istituto Tumori della Romagna (IRST) IRCCS.

Il promotore dell’iniziativa e titolare dello stabilimento, Fabio Braghittoni, ha fortemente voluto questa serata in ricordo della compagna prematuramente scomparsa e ha deciso insieme alla loro bambina, Allegra, ai suoi amici e collaboratori di legare la festa sulla spiaggia ad un gesto concreto di aiuto: “Perché come dicevi sempre – scrive - il mercoledì centrale di luglio bisogna organizzare la festa più bella dell’estate...ed è la tua. Già una festa pazzesca, dove ognuno ci ha messo qualcosa di unico e non sarebbe potuto essere altrimenti. Tutto quello che siamo riusciti a raccogliere lo doneremo all’IRST di Meldola e ai suoi nuovi progetti per i più piccoli e gli adolescenti.”

Braghittoni venerdì ha incontrato le Direzioni IRST per la consegna dell’assegno: “Non possiamo fare altro che rivolgere un profondo ringraziamento - afferma Giovanni Martinelli, Direttore scientifico IRST durante l’incontro con Fabio Braghittoni – a chi ha organizzato e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. Ci impegneremo ad utilizzare questa somma per realizzare progetti che IRST intende realizzare nel prossimo futuro dedicati ai pazienti oncologici in età pediatrica, adolescenti e giovani-adulti, perché riuscire a dare supporto e speranza in un ambito così delicato è estremamente importante e urgente.” Ad unirsi al ringraziamento anche il Direttore generale IRST, Giorgio Martelli.