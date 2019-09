Dalla geopolitica alla sociologia: al Campus di Forlì l'Accademia di Politica Internazionale

Venerdì si svolgerà l'Accademia di Politica Internazionale. L'evento culturale è organizzato dall'associazione Hikma, gruppo di conferenze di Koinè vedrà ben quattro conferenze che spaziano dalla politica intesa come sistema di gestione della cosa pubblica all'analisi della complessità delle relazioni internazionali nelle principali geo-zone. Avrà luogo nell'aula 1 del Teaching Hub del Campus di Forlì, viale F. Corridoni 20, dalle 9.00 alle 19.00. Arricchiranno la giornata numerose attività trasversali.

"L'obiettivo principale dell'iniziativa è rendere centrale il ruolo degli studenti, che verranno coinvolti sia come organizzatori (all'interno di Hikma), che come pubblico, grazie anche all'utilizzo di metodi innovativi di interazione fra relatori e partecipanti", viene spiegato. L'Accademia di Politica Internazionale è in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali ed Economiche dell'Alma Mater Studiorum e la Notte dei ricercatori. Dalle 9 alle 11 si parlerà di "Europa e Africa, rapporti complessi di due lontani vicini - L'approfondimento dei turbolenti rapporti diplomatici, economici e securitari tra l'unione e il continente nero": "con due visioni complementari che analizzano i fenomeni dalle sponde opposte del Mediterraneo, ci addentreremo nella definizione geopolitica dei rapporti tra due vicini, spesso, molto lontani", viene illustrato.

Dalle 11.00 alle 13 focus su "Il Bipolarismo geoeconomico globale e le possibilità per l'Europa": "In un mondo multipolare due attori spiccano per le rispettive potenze economiche, commerciali e strategiche - viene illustrato -. Tenteremo di definire le caratteristiche di due sistemi politico-economici così differenti, analizzando le ricadute in termine di potere globale della superpotenza a stelle e strisce e l'impero del centro. Con le conoscenze geopolitiche di Maria Grazia Melchionni, l'esperienza diplomatica di Michele Chiaruzzi e le capacità economiche di Giampaolo Rossini analizzeremo lo scacchiere internazionale e gli spazi occupabili dall'Europa".

Dalle 13 alle 15 è previsto un pranzo al Jump, che, viene spiegato, "si contraddistingue per la presenza di variegate opportunità: incontro con alcuni relatori delle conferenze, conoscenza delle numerose associazioni, organizzazioni e realtà forlivesi. Tutto questo in un clima rilassato e amichevole". Dalle 15 alle 17 "A che punto è la democrazia?": "la forma democratica, in crisi in tutto il mondo, è sempre più criticata. Assediata su più fronti, è oramai con le spalle al muro, in una condizione di staticità rovinosa. I populismi imperversano, le manovre di lungo periodo sono inesistenti, la governabilità è sempre più cercata a discapito della rappresentatività, la crescita economia è da troppo in una condizione di stallo, il barbaro capitalismo è alla continua ricerca di nuovi mercati esterni e non trovandone mercifica tutto l'esistente… sempre più stati guardano ad Est con la convinzione di trovare il sistema più funzionale per i tempi correnti. Ma le cose stanno veramente così?"

Dalle 17 alle 19 "Le grandi potenze nello scenario internazionale: un dipinto geopolitico": "Come, in geologia, il continuo, lento e imperscrutabile movimento delle faglie terrestri permette alla Terra di mantenere il suo intrinseco equilibrio, così, in maniera molto più rapida, agiscono le logiche del potere nel complesso puzzle della geopolitica. I fattori che definiscono il potere di uno stato e, dunque, le relative sfere d'influenza sono innumerevoli. Dalla geografia, la determinante più stabile fra tutte, alla demografia, dalle costumanze alla crescita economia, il fattore con maggior peso. In questo oscuro caos, i nostri relatori cercheranno di fare ordine accendendo un piccolo lume nelle nostre menti.