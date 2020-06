Dalla lite tra ex conviventi a quella tra madre e figlia: poker di denunce della Polizia

Poker di denunce della Polizia di Stato. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì sono intervenuti in due diversi interventi per dissidi tra privati che si sono conclusi con denunce a vario titolo per "rifiuto di indicazioni sull’identità personale", "molestie o disturbo al riposo delle persone" e "violenza o minaccia a pubblico ufficiale". Il primo episodio ha visto "protagonisti" due conviventi, in lite tra loro poiché l’uomo, proprietario di casa, non intendeva restituire alcuni effetti personali alla donna con la quale aveva intrattenuto una relazione, ormai conclusa.

Al momento dell’intervento della Polizia i due erano in piena lite: la donna - risultata poi essere ubriaca - urlava a squarciagola sulla strada in orario notturno, l’uomo, invece, non volendo esaudire la richiesta dell'ormai ex compagna di restituire le sue cose, sostenuta anche dagli operatori di Polizia, ha iniziato ad inveire contro gli agenti minacciandoli ripetutamente per cercare di contrastare la loro attività istituzionale. Entrambi quindi sono stati denunciati: la donna per il disturbo notturno arrecato al vicinato a causa della chiassosa e sproporzionata reazione in strada, l’uomo per le minacce rivolte ai poliziotti.

Il secondo intervento si è svolto in un condominio e riguardava una lite tra due residenti. La Polizia, per procedere all’accertamento dei fatti, ha richiesto le generalità degli occupanti di uno dei due appartamenti abitati dalle persone in lite, due donne, madre e figlia, ma queste hanno opposto un netto rifiuto, negando di esibire un documento o di dichiarare le proprie generalità. Per questo motivo, a intervento concluso, le due sono state denunciate per il reato di rifiuto di indicazione sulle generalità personali.