Dalla Lotteria della solidarietà il sostegno a progetti solidali e innovativi

Fra le opportunità connesse alla Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi ideato tanti anni fa da don Dario Ciani e organizzata dall’associazione "Amici di Don Dario onlus", Ass.I.Pro.V. e Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, c’è anche il sostegno ad un progetto solidale innovativo, al quale possono accedere, tramite apposito bando, tutte le organizzazioni sociali del territorio, anche in partnership tra loro. Fra tutti i progetti presentati un’apposita commissione, composta da rappresentanti degli enti organizzatori, sceglierà quello più meritevole e significativo, al quale verrà riconosciuto un contributo di 1.500 euro.

Nel corso dell’edizione 2017 della Lotteria questo premio è stato destinato alla cooperativa sociale Paolo Babini, in merito al progetto “L’Angolo di tutti”. "L’Angolo di tutti - affermano Nicola Proscia e Massimiliano Nunziatini della coop. sociale Paolo Babini - è una piccola area giochi inclusiva, accessibile ai bambini, che dalla primavera del 2018 è presente all’interno dell’area verde di via Dragoni, nei pressi del chiosco Piada 52, anch’esso gestito dalla nostra cooperativa. In questi primi mesi questo spazio ha rappresentato una risorsa per i piccoli frequentatori del Parco (alcuni dei quali con disabilità), che valorizza il modello inclusivo proposto da Piada52, nell’ottica dell’inclusione sociale, dell’educazione alla diversità e della promozione delle relazioni. C’è da dire, inoltre, che L’Angolo di tutti costituisce una naturale continuità con le installazioni di giochi sensoriali, giochi compatibili con carrozzine e attrezzature in braille già presenti nel parco nella parte verso viale Roma".

Il progetto “L’Angolo di tutti”, come tanti altri promossi negli anni precedenti, dimostra come la Lotteria della Solidarietà sia uno strumento di straordinaria efficacia per la promozione di iniziative sociali, alla quale tutti i forlivesi possono contribuire con appena un euro, nella piena consapevolezza che anche una donazione così esigua può essere preziosa per costruire azioni di solidarietà e inclusione sociale. "Ricordo - afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione "Amici di don Dario" - che acquistando un biglietto, al costo di un euro, avviene una moltiplicazione per dieci di quello stesso euro, tramite i vari coupon inseriti nel biglietto stesso, che offrono in omaggio 5 caffè, 1 tisana, 2 piadine e 6 ingressi in musei del territorio. A queste opportunità immediate vanno sommati i 150 premi finali, che vanno da un buono viaggio del valore di 1500 euro a tanti altri buoni acquisti spendibili in negozi ed esercizi del territorio".