Dalla Regione i fondi per dare una nuova vita ai gioielli di Castrocaro

La Regione Emilia Romagna finanzia il consolidamento e recupero delle cortine esterne dell'Orecchione traditore, della Gola del puntone nella Rocca di Castrocaro Terme, in attuazione del bando relativo alla Legge regionale 40/98. "E un risultato decisamente positivo perla conservazione e il riuso di strutture storiche di grande fascino destinate ad attività prevalentemente culturali - ha commentato l’assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti -. Lo sforzo dell’amministrazione regionale restituisce ai cittadini la possibilità di fruire in sicurezza i beni storici che appartengono alle comunità, in particolare di piccole e medie dimensioni".