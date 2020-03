Dalla Rete Magica 500 euro per l'Ausl per l'assistenza dei malati di Alzheimer o Parkinson

"La Rete Magica - Amici per l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì" ha donato 500 euro all'Ausl Romagna - Distretto di Forlì da impiegare per l’assistenza delle Persone affette dalle malattie di Alzheimer o di Parkinson colpite da coronavirus. "L’associazione, rispettando le disposizioni di Legge e soprattutto per tutelare i partecipanti delle proprie attività, particolarmente fragili sia per età che per patologia, le ha sospese pur mantenendo, anzi potenziando, l’assistenza telefonica - spiega la presidente Eugenia Danti -. Al tradizionale Punto d’ascolto, gestito dai volontari, è stato aggiunto il nuovo strumento. Spazio al sostegno, gestito dalla propria equipe di psicologi a cui tutti possono rivolgersi".

