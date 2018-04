Dalla scuola al palcoscenico: "Fourmusic.Studio" porta le sue band in tour

L’associazione culturale "Fourmusic.Studio" rivoluziona l’idea di saggio musicale e organizza il primo tour per le band nate e cresciute all’interno della scuola di musica. Il tour prevede quattro serate in varie località romagnole, e vedranno gli allievi confrontarsi con diverse realtà del mondo musicale, anche di livello internazionale.

Si parte sabato al Mazapègul Brewpub di Civitella. Stop di un mese e poi si riparte al "Campus Festival", evento di riferimento per gli studenti universitari, dove gli allievi avranno la possibilità di alternarsi con band di livello nazionale nella giornata di domenica 20 maggio. Giovedì 7 giugno è il turno di "Romiti in Festa", la grande festa dell’omonimo quartiere, insieme ad altre associazioni e realtà locali. Si conclude venerdì 22 giugno nella splendida cornice di Rocca delle Caminate al "Vitignanostock , dove gli allievi si esibiranno sul main stage e avranno la possibilità di calcare ilpalco di artisti di fama internazionale.

"Riteniamo il saggio accademico a porte chiuse limitativo - afferma Giammarco Tassinari, presidente dell’associazione "Fourmusic.Studio" -. L’esperienza di un tour può essere formativa e, per i ragazzi che partecipano al corso di musica di insieme, può risultare un ulteriore momento di aggregazione e di espressione. Per insegnare a suonare non bisogna limitarsi alla tecnica dello strumento, ma è fondamentale anche saper trasmettere l’emozione del palco, e prendere confidenza con un pubblico eterogeneo, che non includa solo amici e parenti".