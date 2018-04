Dalla sfilata di moda benefica di Meldola una generosa donazione alle Caritas

Sono stati Gian Luca Zattini, sindaco di Meldola, e Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host, a consegnare a don Mauro Petrini e Francesco Branchetti, in rappresentanza della Caritas meldolese, e a Sauro Bandi, direttore della Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, il ricavato della sfilata di moda benefica che si è tenuta domenica al Teatro Dragoni. Alle due associazioni che quotidianamente aiutano le famiglie più bisognose sono andati mille euro ciascuno, essendo stato di 2mila euro l'incasso della manifestazione, che si è avvalsa della regia di Annamaria Vincenzi Vicino, ed è stata presentata da Fiorella Mangione e da Andrea Bassi. Durante il corso della manifestazione è stata apprezzata la lettura di sue poesie in dialetto romagnolo proposta da Rosalda Naldi, mentre molti degli intermezzi musicali proposti da Michela Prati, violino, ed Enrico Monti, pianoforte, dell'Istituto Musicale Angelo Masini, sono stati cantati dal numeroso pubblico presente in sala.