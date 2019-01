Dalle medie alle superiori: l'istituto tecnico economico Matteucci apre le porte agli studenti del domani

C'è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi alle scuole superiori. L'istituto tecnico economico "Matteucci" organizza sabato, dalle 15 alle 18, l'ultimo open day della stagione con due turni di visita (dalle 15 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18). Sarà offerta agli studenti di terza media e alle relative famiglie l'opportunità di conoscere da vicino il proprio piano formativo, con dovizia di chiarimenti in merito alle specificità delle quattro articolazioni della istruzione tecnico-economica, AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing), SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e TUR (Turismo).

I ragazzi di terza media saranno accolti dalla Dirigente Giuseppina Tinti che, insieme ai docenti e agli studenti della scuola, illustrerà l'offerta formativa, le possibili opportunità lavorative o i percorsi universitari più congeniali alle quattro articolazioni. Docenti e alunni si soffermeranno sulle esperienze didattiche più significative, come l'Alternanza Scuola-Lavoro in Paesi europei. Si potranno di visitare i laboratori scientifici, linguistici ed informatici, tra i quali l'Aula 3.0, realizzata secondo i criteri della più recente evoluzione tecnologica ed informatica, in quanto dotata di postazioni mobili e tablet connessi con LIM, in grado di supportare docenti e alunni nella didattica più innovativa. Infine, sarà data la possibilità, per chi fosse interessato a sperimentare una giornata scolastica al Matteucci, di iscriversi ai mini-stage. Le lezioni simulate avranno comunque termine il 24 gennaio. Per ogni informazione è possibile accedere al Portale dell'Istituto: www.itematteucci.gov.it; oppure consultare i profili: facebook ite matteucci – instagram @itematteucci.