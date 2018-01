Dalle medie alle superiori: ultimo open day al Liceo Artistico e Musicale

Terzo ed ultimo open day del Liceo Artistico e Musicale, che apre le porte agli studenti del domani per presentare le proprie offerte formative didattiche-culturali e metodologiche, nonché gli indirizzi di studio e classi di strumento (per il musicale). L'appuntamento è per venerdì alle 18.30. Sarà presente anche il dirigente scolastico Fabio Gramellini. Per visite individuali il personale è sempre disponibile attraversp prenotazione telefonica al nimero 0543/26264.