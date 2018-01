Dalle medie alle superiori: ultimo open day all'Istituto economico e commerciale "Matteucci"

Si conclude l'orientamento per la scelta della scuola superiore al “Matteucci” sabato, giornata in cui nei locali dell'Istituto economico e commerciale cittadino saranno illustrati i percorsi formativi e i progetti realizzati nel corso del quinquennio di istruzione articolato in un biennio, caratterizzato da due indirizzi (Amministrazione-finanza e marketing; e Turismo) e in un successivo triennio declinato in tre diverse articolazioni: Articolazione Amministrazione-finanza e marketing; Indirizzo Turismo; Articolazione Sistemi informativi aziendali; ed Articolazione Relazioni internazionali per il marketing .

La dirigente Susi Olivetti, gli insegnati e gli alunni saranno lieti di condurre i visitatori alla scoperta delle peculiarità della scuola quali gli stages formativi di lavoro all'estero, il progetto di alternanza scuola-lavoro in Italia, i soggiorni studio all'estero, i progetti per competenze informatiche come “Fare impresa” di cui al link del sito di istituto www.itematteucci.gov.it. Due saranno i turni di visita (il primo dalle 15 alle 16,30, il secondo dalle 16.30 alle 18) nell'ambito dei quali verranno esplicitate le peculiarità dei diversi indirizzi ed articolazioni, attraverso percorsi guidati nei locali della scuola, dotati di innovative strumentazioni ( lavagne elettroniche in ogni aula, laboratori informatici, linguistici e scientifici, l'Aula 3.0). Per gli alunni delle scuole medie sono ancora aperte le iscrizioni alle lezioni “prova”, Happy App Lab, per sperimentare “una mattina di lezione al Matteucci”.