"Dalle spiagge ravennati alle colline forlivesi", la fotografia piace: tante visite alla galleria Angolo Mazzini

Dopo le esposizioni "Forlì-Ravenna reciproche vedute" e "Via Ravegnana e dintorni", il Foto Cine Club Forlì e il Circolo Fotografico Ravennate hanno proseguito la collaborazione artistica con un progetto riguardante i territori delle rispettive province. Il punto d’incontro ha dato origine alla mostra collettiva “Dalle spiagge ravennati alle colline forlivesi”, allestita nella galleria Angolo Mazzini ed inaugurata sabato scorso da Gabriele Zelli. I fotografi ravennati hanno esposto fotografie delle località della costa ravennate, mentre i forlivesi hanno posto l’attenzione sulle varie località dell'entroterra comprese nelle tre vallate del Bidente, del Rabbi e del Montone, escludendo le città capoluogo, ovvero Ravenna e Forlì. L'esposizione che si è chiusa mercoledì ha ottenuto, nonostante i pochi giorni di apertura, un rilevante numero di visitatori, tanto da far dichiarare ai presidenti dei due sodalizi fotografici che la collaborazione continuerà in futuro per dare risalto ad altri aspetti del territorio romagnolo.