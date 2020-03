Dallo storico caseificio 5mila euro, caciotte, ricotte e squacquerone all'ospedale di Forlì

Lo storico caseificio Mambelli, di Santa Maria Nuova di Bertinoro, ha voluto dimostrare la propria vicinanza a tutto il personale dell'ospedale di Forlì con una donazione di cinquemila euro all'Ausl per l'acquisto di beni e ben 650 prodotti caseari, confezionati singolarmente ed ermeticamente al personale dei reparti che operano nei reparti di primo intervento per l’emergenza Covid-19. Dalle 185 confezioni dello squacquerone a 198 pezzi di caciotta infossata. Sono state consegnate anche caciotte, casatelle, stracchino e ricotta. "E' un gesto di gratitudine - spiega una delle proprietarie del caseificio, Federica Mambelli - con la speranza che una donazione del genere possa dare loro non solo un aiuto concreto, ma anche di conforto morale. Perché in fondo, a lottare ogni giorno con il Coronavirus ci sono soprattutto loro: medici e infermieri".

