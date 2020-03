Coronavirus e sport sospeso, Mezzacapo: "Chi ha pagato la retta è giusto che recuperi"

"Vogliano tranquillizzare i genitori che hanno già pagato la retta dei figli. Per chi non ha potuto sfruttare la pratica sportiva nelle palestre comunale, il Comune di Forlì sta già valutando le azioni di recupero affinché non siano stati spesi invano dei soldi". Lo annuncia il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo. "Siamo attenti alle esigenze delle famiglie e dei forlivesi - esordisce Mezzacapo -. Sono diverse le famiglie forlivesi che hanno pagato le rette che avrebbero permesso ai figli di praticare sport. Infatti l’emergenza Coronavirus ha portato, dopo la promulgazione del decreto del Consiglio dei Ministri, alla sospensione di gran parte delle manifestazioni sportive di tutte le discipline e all'utilizzo di strutture".

"Quindi parecchi forlivesi hanno pagato anticipatamente ma non hanno potuto sfruttare l'attività scelta per se stessi o per uno o più famigliari - prosegue il vicesindaco -. Chiaramente, come già fatto, rinnoviamo l'invito ad attenersi scrupolosamente alle norme dettate dal decreto. Invece dal punto di vista finanziario vogliano tranquillizzare i genitori che hanno già pagato la retta dei figli e che in questa situazione non hanno potuto sfruttare la pratica sportiva, che il Comune di Forlì sta già valutando le azioni di recupero affinché non siano stati spesi invano dei soldi. Il Comune di Forlì è attento a questo problema e assicura che non appena la situazione si sarà stabilizzata o andrà verso la normalità si troverà un giusto metodo per un consentire di recuperare le ore non sfruttate, ma comunque pagate".