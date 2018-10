Distrugge l'auto dell'amico per gelosia: amara sorpresa per un 40enne

Ha sfogato la sua gelosia contro l'auto del "rivale". Vittima del danneggiamento un 40enne di nazionalità bulgara. E stato quest'ultimo a chiedere nel fine settimana l'intervento del 113. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì per chiarire quanto accaduto. Lo straniero ha riferito ai poliziotti che tempo addietro era stato ospitato da un suo connazionale (un 48enne residente nella periferia della città mercuriale) per alcuni mesi.

Il quarantenne poi sei mesi fa si è trasferito per lavoro in un paese del Nord-Europa, lasciando all’amico parte dei suoi effetti personali e la sua auto. L’altro giorno, di rientro in Italia per recuperare le sue cose, ha trovato l’auto gravemente danneggiata: tutti i vetri infranti, e gli specchietti retrovisori divelti e gettati a terra. Richieste spiegazioni, l’autore – contattato telefonicamente – lo avrebbe anche minacciato, confermando di avergli distrutto lui l’auto accusandolo di un morboso interesse verso sua moglie. Al 40enne non è restato altro da fare che recuperare il veicolo con un carro attrezzi e allontanarsi, salva la sua facoltà di agire in termini di legge per il danneggiamento della sua auto.