"Dante in Romagna", gli studenti dello Scientifico presentano il percorso trekking Viandante

Venerdì, in occasione dell'aperitivo dantesco organizzato dal Liceo Scientifico F. P. di Calboli, gli studenti hanno allestito una escape room a tema "Dante in Romagna" per presentare il percorso trekking Viandante, da loro ideato nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Il pubblico, accompagnato da due figuranti nei panni di Caronte e Beatrice, è stato invitato a risolvere una serie di enigmi ispirati alle tappe del percorso.